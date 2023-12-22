Винуватця смертельної ДТП, в якій загинула дівчина та ще четверо людей травмувалося, засудили до 5 років ув’язнення. Також чоловіка позбавили водійських прав на термін – три роки. Окрім того, кермувальник повинен заплатити мільйон гривень матері загиблої жительки Тернопільщини.

Смертельна аварія сталася в селі неподалік Тернополя. Увечері влітку 2017 року в населеному пункті Смиківці водій автомобіля Renault Clio Symbol їхав зі швидкістю 98 км/год. В салоні окрім нього перебувало ще четверо пасажирів. На дорозі з двома смугами в одну сторону кермувальник зайняв крайню ліву. Перед ним їхала вантажівка, і через те, що водій фури раптово почав повертати, а швидкість легкового авто була великою, водій Renault Clio Symbol, щоб уникнути зіткнення різко звернув в бік. Автомобіль виїхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

В результаті ДТП пасажири легкового транспорту отримали травми різної важкості, а одна дівчина померла від ушкоджень в лікарні. Обвинувачений в суді свою вину визнав та щиро розкаявся.

«Чоловік пояснив, що по автодорозі зі сторони с. Смиківці Тернопільського району в сторону м. Тернополя їхав зі швидкістю руху більше 100 км/год. Рухаючись по лівій смузі для руху не помітив вантажівку, яка була попереду та повертала ліворуч. Транспортний засіб побачив приблизно за 50 м та був змушений був вивернути праворуч, щоб уникнути зіткнення. Рухаючись у стані заносу, виїхав на праве узбіччя дороги, а далі у кювет, де зіткнувся із деревом. Після ДТП, вийшов із транспортного засобу та допомагав на місці», – йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду від 1 грудня.

В суді заслухали також свідчення потерпілих та родичів загиблої дівчини. Мати жительки Тернопільщини, яка загинула в ДТП, просила покарати обвинуваченого відповідно до закону. Жінка розповіла, що того вечора до неї зателефонував батько подруги її дочки та повідомив, що їх діти потрапили в аварію. Вона приїхала в Тернопільську обласну клінічну лікарню у відділення травматології, де перебувала її дочка. Після проведення операції лікар повідомив, що її донька перебуває у важкому стані, наявна велика крововтрата, розрив печінки, пошкоджені ребра і таз. Близько 21:00 від отриманих внаслідок ДТП травм, вона померла.

Також жінка засвідчила, що до поховання доньки, обвинувачений не робив спроб зв’язатись із нею, проте, після поховання декілька разів вони зустрічались на кладовищі і чоловік просив пробачення за те, що перевищив дозволену швидкість руху, і влаштував аварія, в якій загинула дівчина. В суді також матір загиблої зазначила, що просить мільйон гривень відшкодування від обвинуваченого.

Суддя Тернопільського міськрайонного суду визнав чоловік винним в кримінальному правопорушення, присуди йому покарання у вигляді позбавлення волі на 5 років, позбавив його водійських прав на три роки. Окрім того, винуватець повинен сплатити родичам загиблої мільйон гривень відшкодування.