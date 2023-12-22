Автомобіль, який на смерть збив 61-річну пішохідку

У Кам’янці-Подільському сталась аварія, внаслідок якої загинула 61-річна жінка. Її збила 39-річна водійка, що їхала за кермом Daewoo Lanos.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 17:15 у четвер, 21 грудня, на проспекті Грушевського в Кам’янці-Подільському.

«39-річна жителька Гуменецької громади, керуючи автомобілем Daewoo Lanos, скоїла наїзд на 61-річну місцеву мешканку, яка переходила дорогу. У результаті аварії пішохідка від отриманих травм померла в лікарні», – зазначають правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. Слідчі з’ясовують, за яких обставин сталась аварія. Автомобіль наразі вилучили на штрафмайданчик.