Вантажівка, яка збила пішохода біля залізничного вокзалу

У Луцьку внаслідок наїзду вантажівки загинув 86-річний пішохід. Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у середу, 20 грудня, біля залізничного вокзалу.

«57-річний водій вантажівки МАЗ здійснив наїзд на пішохода, 86-річного жителя Львова. Пенсіонер перетинав проїжджу частину за межами пішохідного переходу. Від отриманих травм чоловік загинув на місці», – описують обставини ДТП правоохоронці.

На місце приїхали рятувальники, додали в прес-службі ДСНС Волині. Вони витягнули загиблого чоловіка з-під вантажівки.

Попередньо відомо, що водій був тверезий. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.