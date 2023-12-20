Аварія сталась ввечері на автодорозі у селі Карпилівка

На Волині сталась аварія, внаслідок якої загинула 44-річна жінка. Постраждалу, яка їхала на велосипеді, збив 22-річний водій Mercedes.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 20:00 у вівторок, 19 грудня, в селі Карпилівка Цуманської громади.

«22-річний водій Mercedes наїхав на велосипедистку, яка рухалась у попутному напрямку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події. Її особу встановили – це 44-річна місцева мешканка», – зазначають правоохоронці.

Водій за кермом був тверезий, автомобіль слідчі вилучили. Щодо ДТП відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.