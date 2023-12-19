Легковик в'їхав у вантажівку, що зупинилась на узбіччі

Неподалік Рівного сталась аварія, внаслідок якої загинула 26-річна жінка. Вона була пасажиркою легковика, який в’їхав у вантажівку, що зупинилась через технічну несправність.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась у понеділок, 18 грудня, близько 22:40 на автодорозі Київ – Чоп поблизу села Велика Омеляна.

«27-річний дубенчанин, водій автомобіля Volkswagen Passat, не врахував дорожню обстановку та допустив зіткнення з напівпричепом тягача Renault Magnum. Кермувальник останнього, 34-річний житель Харківщини, через несправність вантажівки зупинився на узбіччі, включивши аварійну світлову сигналізацію, а для кращого розпізнавання повісив на напівпричіп світловідбивний жилет», – описують обставини ДТП правоохоронці.

Унаслідок ДТП 26-річна пасажирка, жителька міста Дубно, отримала тяжкі травми і померла у автомобілі швидкої допомоги по дорозі у лікарню. Обидва водії тверезі та не травмувалися. 27-річний дубенчанин пояснив, що запізно побачив вантажівку.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.