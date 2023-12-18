В ДТП зіткнулися три автомобілі, є потерпілі

Ввечері понеділка, 18 грудня, на об’їзній Львова біля села Бережани трапилася аварія за участі двох легковиків та вантажівки. ДТП повністю заблокувала рух трасою, патрульні організували об’їзд.

«На 546 кілометрі автодороги Київ — Чоп неподалік села Бережани через ДТП з потерпілими рух обома смугами заблоковано. Врахуйте цю інформацію і будьте обережні на дорозі», – повідомили близько 21:00 у патрульній поліції Львівщини.

У патрульній поліції ZAXID.NET уточнили, що там зіткнулися два автомобіля Fiat і вантажівка Man. На місці події працюють усі необхідні служби. Надають допомогу потерпілим, їхню кількість і стан ще уточнюють.

Патрульні організували об’їзд автотранспорту через села Пасіки-Зубрицькі та Підбірці.

Близько 22:30 на місці ДТП організували реверсний рух.