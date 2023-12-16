Cмертельна аварія на трасі Київ-Чоп забрала життя чотирьох людей

У суботу, 16 грудня, на трасі Київ-Чоп у селі Сможе Стрийського району на Львівщині зіткнулися фура та легковик Ford Focus на військових номерах. У результаті загинули четверо людей, які їхали в легковику, зокрема, військовослужбовці. Загиблими виявилися полковник, підполковник та солдат Державної спеціальної служби транспорту.

За інформацією ZAXID.NET з правоохоронних органів, лобова ДТП сталася близько 14:30 на трасі Київ-Чоп у селі Сможе. Зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах, за кермом якого був військовослужбовець з Харкова.

У результаті водій легковика та троє його пасажирів – двоє чоловіків та жінка загинули, двоє з загиблих були у військовій формі. На місці аварії працюють правоохоронці, встановлюють обставини ДТП. Попередньо відомо, що аварія сталася під час здійснення легковиком обгону.

У Львівському обласному центрі ектреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що четверо постраждалих в цій ДТП, віком близько 40 років, отримали травми несумісні з життям та померли до приїзду медиків «швидкої». Водій фури отримав гостру рекцію на стрес, йому надали медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився.

Загиблий у ДТП на Львівщині 63-річний полковник Віктор Жигунов (фото Держспецтранспорту)

Державна спеціальна служба транспорту, яка входить до системи Міноборони, повідомила, що у ДТП на Львівщині загинули її працівники, які перебували в робочому відрядженні.

«16 грудня близько 14:30 під час робочого відрядження на Львівщині внаслідок ДТП загинув заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та громадянка Дубровська Наталія Іванівна», – йдеться в повідомленні.