У ДТП загинули троє чоловіків віком 22, 20 і 19 років

У Чернівцях поблизу аеропорту на вулиці Маланчука вранці 20 листопада сталася смертельна аварія. У ДТП загинули троє чоловіків віком 22, 20 і 19 років. Рух вулицею частково перекрили. Попередньо правоохоронці встановили, що водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості і врізався в дерево.

Про ДТП в поліцію та на швидку допомогу повідомили місцеві жителі. На місце також викликали рятувальників, адже від удару автомобіль дуже сильно зім’яло. Медики констатували смерть трьох людей. Щоб дістати їх тіла, працівники ДСНС застосували спецтехніку і розрізали авто.

«Попередньо правоохоронці встановили, що 22-річний водій автомобіля BMW не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом», – повідомила начальник відділу комунікації ГУНП в Чернівецькій області Кароліна Маришева.

Слідчі поліції за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей). Поліцейські наразі проводять слідчі дії з метою встановлення всіх обставин та причин аварії. Тіла учасників аварій відправили для проведення судово-медичної експертизи. Дослідження також покажуть, чи був водій за кермом авто п’яним чи тверезим.