Чоловік за кермом був тверезий

На трасі М-06, неподалік села Абранка Мукачівського району, 21-річний мешканець Мукачева на вантажному автомобілі «IVECO» збив 47-річного мешканця села Нижні Ворота, який переходив дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм пішохід помер.

Як повідомили у поліції Закарпаття, аварія сталася 20 листопада близько 5:00.

«Чоловік перебував за кермом тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого у поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України», – інформують в ГУ НП Закарпатської області.

У справі призначать ряд експертних досліджень, в результаті яких встановлять усі об’єктивні обставини аварії. Триває слідство.