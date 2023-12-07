П'ятьох людей госпіталізували

У Харківській області сталася ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення на дорозі загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали поранення, повідомили у прес-службі ДСНС України у четвер, 7 грудня.

Аварія сталася поблизу села Новопавлівка в Ізюмському районі. Зіштовхнулися три машини – легковик, мікроавтобус та вантажівка.

«Внаслідок ДТП загинуло шестеро людей, ще п’ятеро отримали травми. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту вирізали з понівечених автівок постраждалих та тіла загиблих», – повідомили у прес-службі ДСНС.

Тіла поранених та загиблих людей вирізали з автомобілів

Постраждалих пасажирів госпіталізували до місцевих лікарень. Наразі встановлюються обставини події.

Нагадаємо, на Тернопільщині водій снігоочисного автомобіля під час очищення доріг смертельно травмував пішохода. Збаразький районний суд присудив чоловіку 4 роки позбавлення волі, однак через пом’якшуючі обставини, відпустив його на іспитовий термін.