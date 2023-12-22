Водій легковика зіткнувся з вантажівкою

На Львівщині у ДТП зіткнулися ВАЗ-2109 та вантажівка MAN, внаслідочк чого водій легковика потрапив у реанімацію. Аварія трапилася 21 грудня близько 13:40 на автодорозі Київ-Чоп біля села Кізлів Золочівського району.

За інформацією поліції, відбулося зіткнення автомобіля ВАЗ-2109, яким керував 46-річний мешканець Золочівського району, та вантажівки MAN під керуванням 43-річного жителя Дніпра.

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його шпиталізували у реанімацію. Потерпілого витягали з автомобіля рятувальники з Буська за допомогою гідравлічного обладнання.

Слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху). Обставини зіткнення встановлюють.