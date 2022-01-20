Пішохід від отриманих травм помер на місці аварії

У селі Білокриниця неподалік Кременця ввечері 19 січня трапилася смертельна аварія. Внаслідок наїзду Peugeot 301 загинув 57-річний чоловік, який переходив трасу в недозволеному місці. Після приїзду на місце інциденту медики швидкої лише констатували смерть.

ДТП сталася на автодорозі Кременець - Дубно в селі Білокриниця. Чоловік перебігав дорогу, а водій автомобіля Peugeot 301 занадто пізно його побачив і не встиг загальмувати. Очевидні викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців. Лікарі лише діагностували смерть пішохода. А поліції з'ясувала обставини ДТП.

«Аварія трапилася близько 19:00 в середу, 19 січня. Потерпілий – мешканець села Білокриниця. Він переходив дорогу у забороненому та неосвітленому місці. А водій стверджує, що побачив його занадто пізно, не встиг загальмувати і збив», – розповіли ZAXID. NET в прес-службі поліції Тернопільщини.

Від удару чоловіка відкинуло на кілька метрів

57-річний чоловік загинув на місці автопригоди. В поліції зазначають, що у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство.

Факт смертельної аварії внесли в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини).