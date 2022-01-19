Аварія трапилася селі Ліски на трасі Тернопіль - Кременець

У селі Ліски поблизу Тернополя в ДТП навпіл розірвало мікроавтобус Peugeot. Мінібус зіткнувся з вантажним автомобілем на повороті в сторону районного міста Збараж. В аварії дивом вижили двоє водіїв.

Від зіткнення, яке трапилося об 11:18 у вівторок, 18 січня, мікроавтобус розірвало на дві частини, фура заїхала в кювет. На місце ДТП оперативно прибула поліція. Рух трасою не був ускладнений тому, що понівечений транспорт опинився за межами проїжджої частини. Обоє водіїв залишилися живими та з незначними травмами їх шпиталізували до найближчої лікарні.

В центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини повідомили, що бригада медиків близько 11:20 виїздила на трасу поблизу села Ліски. З місця ДТП забрали двох потерпілих.

«Внаслідок зіткнення фура злетіла у кювет, бус розірвало навпіл. Водіїв обох транспортних засобів госпіталізували. Попередньо, отримані ними травми не важкі. 37-річного водія вантажного автомобіля – із забоєм шийного відділу хребта та підозрою на перелом і 56-річного водія Peugeot – із травмою грудної клітки та підозрою на перелом ребер, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у Збаразьку райлікарню», – повідомили в центрі екстреної медичної допомоги Тернопільщини.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що аварія дійсно трапилася вранці 18 січня на дорозі Тернопіль - Кременець. В ДТП смертей не зафіксували, а двох потерпілих відправили в лікарні на лікування.