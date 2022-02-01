ДТП трапилася близько 17:00 поблизу на об'їзній дорозі Кременця

На трасі біля Кременця Тернопільської області перекинулася вантажівка, яка перевозила свиней. Водій у ДТП не постраждав, але тварини розбіглися по дорозі та полях, частина із них загинула внаслідок інциденту.

Першими про аварію на об'їзній дорозі Кременця повідомило місцеве видання «Терміново». У прес-службі Нацполіції ZAXID.NET підтвердили, що близько 17:00 понеділка, 31 січня, перекинулася вантажівка, яка перевозила свиней.

Очевидці аварії допомогли вивільнитися водію вантажівки. На місце викликали бригаду швидкої допомоги та поліцейських. Медики оглянули водія, надали першу допомогу і відпустили.

Загалом у вантажівці перевозили близько 200 свиней, частина із них під час ДТП загинула.

«Водій вантажівки не врахував дорожньої ситуації, не впорався з керуванням та фура, яка перевозила худобу, з’їхала у кювет і там перевернулася», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Наразі вирішується питання внесення факту ДТП в ЄРДР ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху).