Аварія трапилася біля села Дунаїв, що неподалік Кременця

Поблизу Кременця Тернопільської області від зіткнення з невстановленим водієм перевернувся молоковоз. Внаслідок аварії 34-річний водій вантажівки потрапив в лікарню з множинними травмами. А кермувальник, який спричинив ДТП, втік місця події. Поліцейські розшукують його вже другий день.

Аварія на автодорозі Кременець - Почаїв трапилася близько 19:00 у суботу, 29 січня. Згідно з повідомленням поліції Тернопільщини, водій молоковоза побачив, як на зустріч йому на великій швидкості їде легковий автомобіль.

«Кермувальник молоковоза намагався уникнути удару, але авто Mercedes і вантажний автомобіль ГАЗ все одно зіткнулися. Внаслідок ДТП, молоковоз перевернувся. А винуватець втік з місця аварії», – розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета.

Очевидці ДТП, які в той момент проїздили цю ділянку дороги, викликали поліцейських та швидку допомогу. Медики, прибувши на виклик, діагностували у водія вантажівки чисельні травми і доправили його до Кременецької районної лікарні.

«Правоохоронці досі шукають водія авто Mercedes. На виїзді з Кременця є камери спостереження і слідчо-оперативна група швидко встановить особу винуватця ДТП. За те, що він покинув місце аварії, йому загрожує штраф у розмірі 3, 4 тис. грн», – додав Сергій Крета.

Факт ДТП правоохоронці внесли в ЄРДР за ст. 286 КУпАП (порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування осіб). Наразі проводиться слідство.