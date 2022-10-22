Смертельна ДТП на трасі Львів-Шегині у Зимній Воді

У п’ятницю увечері, 21 жовтня, на трасі Львів-Шегині у селі Зимна Вода біля Львова вантажівка автоцистерна збила пішохода. У результаті ДТП 57-річний львів’янин загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 18:40 на трасі Львів-Шегині у селі Зимна Вода – неподалік АЗС Socar. 61-річний водій автомобіля MAN, житель Вінницької області, здійснив наїзд на пішохода – 57-річного львів’янина. Постраждалого пішохода з важкими травмами госпіталізували до лікарні, де він помер.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами три роки.