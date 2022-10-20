Дівчина переходила трасу на пішохідному переході

У четвер вранці, 20 жовтня, на трасі Львів-Тернопіль біля села Великий Дорошів на Жовківщині водійка автомобіля Nissan збила 14-річну дівчину, яка йшла до школи і переходила дорогу на пішохідному переході. Дитину з травмами госпіталізували.

За даними патрульної поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:00 на трасі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» біля села Великий Дорошів, що за 14 км від Львова.

47-річна водійка автомобіля Nissan, жителька Жовківщини, здійснила наїзд на 14-річну мешканку села на пішохідному переході. Постраждалу дитину госпіталізували. Про стан дівчинки в поліції не повідомляють.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалу школярку госпіталізували у львівську лікарню із попереднім діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку та забій поперекового відділу хребта».