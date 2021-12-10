Капітальний ремонт мосту тривав з вересня 2021 року

У Делятині неподалік Яремче завершився капітальний ремонт 95-метрового мосту на дорозі Н-09 Мукачево–Львів. Наразі проїзд дозволений легковому та громадського транспорту, а за кілька тижнів відкриється рух і для вантажівок, повідомила у п'ятницю, 10 грудня, прес-служба компанії «ПБС», яка й проводила ремонт цієї ділянки.

У Делятині відкрили для проїзду міст через залізничну колію та річку Любіжня. Його капітально ремонтували з вересня 2021 року. «Шляхопроводом можуть користуватися водії та пасажири легкових автомобілів, бусів, автобусів та іншого громадського транспорту. Але для великогабаритних та важковагових вантажівок і фур рух поки що залишається закритим. Просимо з розумінням поставитися до ситуації, оскільки встановлене тимчасове огородження», – йдеться у повідомленні прес-служби компанії «ПБС».

Наразі монтується постійне бар'єрне і перильне огородження та проводяться інші супутні роботи. За кілька тижнів дорожники відкриють рух і для вантажівок.

Ремонт мосту через залізничну колію та річку Любіжня зроблений на замовлення обласної Служби автомобільних доріг, коштом держбюджету в рамках програми «Велике будівництво». Проект передбачав розширення шляхопроводу до 13,2 м, зокрема облаштування проїзної частини шириною 8,7 м та двосторонніх тротуарів з огорожею шириною 1,64 м. Загальна довжина ділянки, на якій проводиться капітальний ремонт шляхопроводу – 95 м.

Додамо, що шляхопровід у селищі Делятин – найскладніша споруда в Івано-Франківській області, збудована у післявоєнні часи. Він має спеціальну напівкруглу форму, проходить над річкою та залізничною колією.