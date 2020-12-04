На Львівщині під колесами вантажного автомобіля загинув пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася у п’ятницю, 4 грудня, близько 19:50 на трасі Київ – Чоп у с. Угерсько Стрийського району. За попередньою інформацією поліції, вантажівка збила чоловіка на пішохідному переході.

«Надійшло повідомлення через лінію служби «102» про те, що на автодорозі Київ – Чоп в с. Угерсько вантажний автомобіль DAF, рухаючись в напрямку м. Стрий, здійснив наїзд на пішохода, який рухався по пішохідному переході», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Від отриманих травм пішохід загинув на місці події. За попередньою інформацією поліції, загиблий – 30-річний чоловік. Вантажівкою керував водій, 1990 року народження.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Більше інформації про ДТП у поліції пообіцяли надати вже зранку в суботу.