50-річний водій Audi Q5 виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з мікроавтобусом

Вранці 3 грудня внаслідок ДТП у Радехівському районі на трасі Львів-Луцьк загинули троє людей. Там відбулося лобове зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter та кроссовера Audi Q5.

Як повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА, аварія трапилася близько 6 ранку на дорозі між селами Сабанівка та Стоянів, що неподалік райцентру Радехів.

Водій автомобіля Audi Q5 загинув на місці події, ще двоє людей померли у Радехівській ЦРЛ, повідомили ZAXID.NET у поліції Львівщини. Це 35-річний водій мікроавтобуса і його 56-річна пасажирка, обоє мешканці Рівненщини.

«Водій автомобіля Audi, 50-річний місцевий мешканець, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Mercedes Sprinter, яким керував житель Рівненської області віком 35 років», — розповіли у поліції.