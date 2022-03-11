Намет розгорнули за 30 км від Тернополя

У селі Кам'янки за 30 км від Тернополя 11 березня відкрили пункт обігріву для біженців. Пункт обігріву розташували при трасі Тернопіль - Хмельницький, яка є одним з найбезпечніших маршрутів для мешканців регіонів, де триває війна. Пункт обігріву відкрили, аби подорожуючі могли відпочити, отримати воду та їжу, зазначив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Тимчасовий пункт обігріву на дорозі Тернопіль - Хмельницький розгорнула Служба автодоріг Тернопільщини за 30 км від Тернополя. В наметі постійно чергують працівники дорожньої служби, які надають допомогу подорожуючим.

Від ранку 11 березня в пункті обігріву вже перепочили більше ніж 300 людей, які їдуть зі східних областей у західні. Переважно це сім'ї з маленькими дітьми та літніми людьми.

«Через Тернопільську область пролягають більшість безпечних транспортних коридорів з регіонів, де тривають бої. Розгорнуто намет для подорожніх на трасі М-30, на якій найбільша концентрація транспорту. Пункт обігріву, де люди можуть відпочити, отримати воду, теплі напої, їжу, дитяче харчування, засоби гігієни знаходиться поблизу с. Кам’янки», – повідомили в Службі автодоріг Тернопільщини.

Небайдужих громадян в пункт обігріву просять приносити печиво, воду, чай та каву, дитяче харчування, засоби гігієни. Частину продуктів вже завезли з обласного штабу оборони Тернопільщини. «Сьогодні вранці, 11 березня, ми відвезли продукти на пункт обігріву на трасі Тернопіль - Хмельницький. В цьому пункті біженці можуть тимчасово відпочити, отримати воду та теплі напої і їжу», – додав голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

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