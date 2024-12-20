Поліцейські встановлюють винуватця ДТП

На трасі Тернопіль – Хмельницький увечері 20 грудня трапилася масштабна ДТП за участю п’ятьох автомобілів. Поліцейські перекрили рух, об’їзд авто здійснюють на узбіччю. На місці аварії працювали слідчі та бригада швидкої медичної допомоги.

ДТП трапилася близько 21:00 поблизу села Кам'янки Тернопільського району, повідомили в патрульній поліції Тернопільщини. Патрульні забезпечували реверсне регулювання руху. Речник поліції області Сергій Крета в коментарі ZAXID.NET повідомив, що в аварії загиблих не має.

«Важкі травми отримала пасажирка авто марки Škoda. Її госпіталізували в лікарню Тернополя, попередньо в неї підозра на кілька переломів, струс мозку», – зазначив речник поліції.

Найбульше постраждали пасажири в авто марки Škoda

За даними поліції в селі Кам’янки водії двох автомобілів зупинилися, щоб повернути з центральної дороги наліво, в цей момент позаду них їхав водій авто Renault Logan на великій швидкості. Щоб не зіткнутися з двома авто попереду, водій вирішив виїхати на зустрічну смугу, де зіткнувся з авто Škoda та іншим транспортним засобом.

Від удару пасажирка Škoda отримала численні травми. Очевидці на місце ДТП викликали бригаду швидкої допомоги, яка доправила 54-річну жінку до медзакладу. Інші учасники ДТП отримали незначні травми і від госпіталізації відмовилися.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення факту про ДТП в ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (Порушення правил дорожнього руху, що призвело до травмування людей). У всіх водіїв також взяли зразки для встановлення алкогольного сп’яніння.