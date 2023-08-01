Від удару постраждалу відкинуло на лобове скло автомобіля (фото поліції)

У понеділок, 31 липня, на трасі Київ-Чоп на Львівщині водій легковика Škoda Rapid збив 64-річну велосипедистку. Постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася вранці близько 8:30 на трасі Київ-Чоп в межах міста Стрий. 60-річний водій автомобіля Škoda Rapid, мешканець Миколаєва, скоїв наїзд на 64-річну велосипедистку, місцеву жительку. Унаслідок наїзду велосипедистка отримала тілесні ушкодження та була доставлена у лікарню. За попередніми даними від медиків, жінку госпіталізували з важкими травмами, зокрема, з переломами.

ДТП сталася на трасі Київ-Чоп в межах Стрия (фото поліції)

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.