На три дні для транспорту перекривають частину вул. Левицького
На ділянці від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців проводитимуть ремонти
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На три дні перекривають рух транспорту на частині вул. Костя Левицького. Проїзд обмежать із 8:00 п’ятниці, 5 листопада. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, через проведення будівельних робіт для руху транспорту перекривають ділянку від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців.
«Із 08:00 п’ятниці, 5 листопада, і до 23:00 неділі, 7 листопада, буде перекрито рух транспорту на вул. К. Левицького на ділянці від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців. Перекриття зумовлене проведенням будівельних робіт від будинку № 67 на вул. Левицького до вул. Тершаковців», – заначено у повідомленні.
Перекриють ділянку від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців
Роботи виконують на замовлення Личаківської райадміністрації.
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