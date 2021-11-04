На три дні перекривають рух транспорту на частині вул. Костя Левицького. Проїзд обмежать із 8:00 п’ятниці, 5 листопада. Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, через проведення будівельних робіт для руху транспорту перекривають ділянку від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців.

«Із 08:00 п’ятниці, 5 листопада, і до 23:00 неділі, 7 листопада, буде перекрито рух транспорту на вул. К. Левицького на ділянці від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців. Перекриття зумовлене проведенням будівельних робіт від будинку № 67 на вул. Левицького до вул. Тершаковців», – заначено у повідомленні.

Перекриють ділянку від вул. Дніпровської до вул. Тершаковців

Роботи виконують на замовлення Личаківської райадміністрації.