Джон Ледженд, Міка Ньютон та Сюзанна Ігідан виконали пісню «Free»

У ніч на понеділок, 4 квітня, Володимир Зеленський виступив на на 64-й церемонії вручення найпрестижнішої музичної премії Grammy. У відеозвернені президент України закликав музикантів не мовчати про війну, повідомляє CNN.

«Наші музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених...у лікарнях. Війна не дає нам вибирати, хто виживе, а хто залишиться у вічній тиші», – сказав Зеленський, наголосивши, що у наслідок російської агресії в Україні загинуло уже 153 дитини, а 400 отримало поранення.

Голова держави закликав музикантів не мовчати, а розповідати про російсько-українську війну на всіх можливих майданчиках.

«Розкажіть правду про війну. У ваших соціальних мережах. По телевізору. Підтримайте нас будь-яким способом. Будь-яким. Але не мовчіть. І тоді настане мир. Усі наші міста нищить війна. Чернігів, Харків, Волноваха, Маріуполь та інші. Вони вже легенди. Але у мене є мрія, щоб вони жили й були вільними. Вільними, як ви на сцені Grammy», – закликав Зеленський.

Після його промови американський співак Джон Ледженд, який мав у червні виступати у Львові, а також співачка Міка Ньютон та бандуристка з Одеси Сюзанна Ігідан виконали пісню «Free». Українська поетка Любов Якимчук прочитала вірш «Абрикоси Донбаса».

Переможці Греммі-2022

Пісня року: реп-дует Silc Sonic – Leave The Door Open.

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом: Tony Bennett & Lady Gaga – Love For Sale

Найкраще соло-виконання в поп-стилі: Olivia Rodrigo – drivers license.

Найкращий вокальний поп-альбом: Olivia Rodrigo – Sour.

Найкращий танцювальний/електронний альбом: Black Coffee – Subconsciously.

Найкраща рок-пісня: Foo Fighters – Waiting On A War.

Найкращий рок-альбом: Foo Fighters – Medicine At Midnight.

Найкраща реп-пісня: Kanye West feat. Jay-Z – Jail.

Найкращий R&B-альбом: Jazmine Sullivan – Heaux Tales.

Найкраще відео: Jon Batiste – Freedom.

Найкращий латинський поп-альбом: Alex Cuba – Mendoza.

Найкращий дует: Doja Cat, SZA – Kiss Me More.

Повний список переможців Grammy-2022 можна знайти на офіційному сайті Recording Academy.