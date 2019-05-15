Під час пожежі у житловому будинку на Турківщині пожежники знайшли власника повішеним

Рятувальники виявили у будинку тіло повішеного власника

Подія сталася 14 травня в с. Закичера Турківського району на Львівщині. Пожежа виникла в житловому дерев’яному будинку. Після ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло 56-річного власника.

«О 6:21 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в с. Закичера Турківського району в дерев’яному житловому будинку. На місці пожежі рятувальники виявили тіло повішаного власника, 1963 року народження», – повідомили у відділі комунікації Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежу ліквідували о 7:08. Вогонь пошкодив стелю на площі 5 м2. Обставини події встановлюють правоохоронці.