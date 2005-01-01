На Турківщині за минулу добу в ДТП загинули двоє водіїв

СуспільствоОльга Гринько, сьогодні, 08:575980

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На Турківщині за минулу добу в ДТП загинули двоє водіїв
фото умовне
На Турківщині сталися дві смертельні ДТП

Обидві дорожньо-транспортні пригоди сталися у неділю, 17 червня, на автодорозі Львів – Самбір – Ужгород. Поблизу Турки внаслідок ДТП загинув водій скутера. Інша аварія, внаслідок якої загинув 24-річний водій автомобіля Mercedes E 270, сталася у м. Турка.

Як повідомили у департаменті з цивільного захисту ЛОДА, перша дорожньо-транспортна пригода сталася о 4:35 між м. Турка та с. Явора Турківського району. Внаслідок зіткнення з металевими відбійниками травмувався водій скутера. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.

У результаті ДТП 18-річний водій скутера від отриманих травм помер на місці події. Обставини події встановлюються.

Інша смертельна ДТП сталася о 4:50 на вул. Самбірській, 52 у Турці. 24-річний водій автомобіля Mercedes E 270, місцевий мешканець, не впорався з керуванням наїхав на дві бетонні електроопори, після чого з’їхав у кювет. У результаті ДТП водій автомобіля від отриманих травм помер на місці події.

Обставини події встановлюються.

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