Мешканців просять не використовувати приватні авто для добирання до Шевченківського наю

З п’ятниці, 18 квітня, на час Великодніх свят біля Музею народної архітектури та побуду у Львові запрацює нова схема організації дорожнього руху. Мешканців та гостей міста просять не їхати на гаївки до скансену власними автівками, а добиратися громадським транспортом. Нещодавно туди з центру міста, з площі Галицької, запустили новий автобус №99.

Як повідомили у львівській мерії, з 18 квітня проїзд на вул. Ніжинській буде одностороннім в напрямку гаю, що буде позначено відповідним дорожнім знаком. З вул. Могили на вул. Ніжинську проїзду не буде, там облаштують знак заборони проїзду. Відтак, буде організовано круговий рух і з’їзди на вул. Могили.

У святкові дні, для забезпечення дотримання правил паркування, на ділянці довкола Музею народної архітектури і побуту працюватиме більша кількість інспекторів з паркування.

«Інспектори з паркування спільно з працівниками поліції та «Муніципальної варти» будуть забезпечувати порядок на території. Будуть моніторити наявність вільних паркомісць на існуючому майданчику на вул. Чернеча Гора і на майданчику для паркування при в`їзді на вул. Петра Могили. У разі, якщо паркомісця будуть зайняті, автомобілі скеровуватимуть вниз по вул. Петра Могили», – повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

На Великдень запровадили зміни щодо руху транспорту біля Шевченківського гаю

У святкові дні з центру міста до Шевченківського гаю курсуватиме автобусний маршрут №99. Графік руху з 10:00 до 19:30 з інтервалом 1 година. Автобус курсує за маршрутом: пл. Галицька – пл. Соборна – вул. В. Винниченка – вул. Личаківська – вул. І. Ріпина – вул. Ніжинська – вул. Чернеча Гора – Музей народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького – вул. П. Могили – вул. Мучна – вул. Круп’ярська – вул. Личаківська – вул. В. Винниченка – пл. Соборна – вул. І. Франка – вул. Князя Романа – пл. Галицька.