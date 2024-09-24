Місцеві мешканці самовільно прибили ліхтарі до дерев

На вході у парк «Погулянка» у Львові місцеві мешканці повісили ліхтарі вуличного освітлення, прикрутивши їх саморізами просто до стовбурів дерев. Пошкодження дерев зауважила львів’янка і звернулася на «Гарячу лінію міста». У львівській мерії з’ясували, що ліхтарі до дерев прибили мешканці прилеглих приватних будинків, їх вже зобов’язали демонтувати ці самовільні конструкції.

«Вул. Пасічна 84, на вході в парк Погулянка, повісили такі ліхтарі. З обох боків доріжки. Питання: чому таким варварським методом? Для чого продірявлювали дерева?», – поскаржилася львів’янка Христина Цюняк.

Ліхтарі прибили до стовбуів дерев у парку «Погулянка» (фото Христини Цюняк)

Як видно із оприлюднених нею фото, металеві конструкції з вуличними LED-ліхтарями змонтовані просто на стовбурах кленів. На «Гарячій лінії міста» зазначили, що скерували скаргу на розгляд у ЛКП «Зелений Львів», яке відповідає за львівські парки.

У львівській міськраді розповіли ZAXID.NET, що вже з’ясували винуватців. «За інформацією дочірнього підприємства "Личаків-парк", встановлено осіб, які самовільно прикріпили ліхтарі до дерев у лісопарку "Погулянка". Це мешканці приватних будинків, що розташовані на прилеглій до парку території. Водночас мешканці зобов'язалися добровільно демонтувати це освітлення у найкоротші терміни», – повідомили в ЛМР.

Також в мерії зауважили, що фахівці оглянуть дерева, щоб оцінити, чи стовбур зазнав ушкоджень.