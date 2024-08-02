Штрафуватимуть за вигул собак без намордників і неприбирання за ними

У п’ятницю, 2 серпня, виконком ЛМР надав працівникам Стрийського парку і парку «Знесіння» повноваження штрафувати відвідувачів за порушення правил вигулу собак. Раніше це могли робити тільки працівники ЛКП «Муніципальна варта», повідомляє пресслужба ЛМР.

Таке рішення виконком мотивував тим, що «Знесіння» і Стрийський парк мають велику територію і працівники «Муніципальної варти» не можуть встежити за всім. Водночас, за ЛКП залишається основне право на складання адміністративних протоколів у разі виявлення порушень.

Відвідувачів Стрийського парку і «Знесіння» можуть оштрафувати за:

Вигул собаки без намордника;

Вигул без нашийника і повідка;

За неприбирання за своєю твариною.

«Також патрульна поліція готова долучатися до викликів у разі складних випадків», – прокоментувала керуюча справами виконкому ЛМР Наталя Алєксєєва.

За 2023 рік і перше півріччя 2024 року ЛКП «Муніципальна варта» склало 481 протокол через порушення правил вигулу собак у Львові.

Також у міськраді повідомляють, що, за даними першого територіального медичного об’єднання, у Львові зросла кількість випадків укусів людей собаками. У 2023 році було 569 таких звернень, у 2024 році – вже 851, із них 194 стосувалися дітей.

Нагадаємо, у парку «Горіховий гай» приватна фірма збудує спеціальний майданчик для вигулу собак. Загалом у Львові є кілька десятків місць для вигулу собак, але спеціальних майданчиків – одиниці.