У Львові є десятки місць для вигулу собак, але спеціальних майданчиків для тварин - одиниці

У львівському парку «Горіховий гай» збудують майданчик для вигулу тварин. Профінансує проєкт і роботи приватна фірма «Каскадбуд». Про це ідеться в рішенні виконавчого комітету ЛМР від 29 липня.

Після будівництва, яке перевірить ЛКП «Боднарівка», що відповідає за міські парки, майданчик для вигулу тварин передадуть на баланс міста.

ТОВ «Каскадбуд» належить львів’янину Тарасу Зубику, який, за даними сервісу YouControl, є власником ще кількох будівельних фірм, архітектурної компанії «Девелопмент інжиніринг сервіс» і керівником ПАТ «Львівський проектний інститут», що входить у групу компаній SoftServe. ТОВ «Каскадбуд» було засноване тими ж людьми, які заснували компанію SoftServe: Тарасом Вервегою, Олегом Денисом, Тарасом Кицмеєм та іншими.

Додамо, що у 2021 році «Девелопмент інжиніринг сервіс» Тараса Зубика взяла участь у першому в Україні аукціоні з продажу тюрми і купила 10,7 га під виправною колонією на Хуторівці і кількадесят будівель на цій землі.

У 2019 році Львівська міська рада затвердила перелік місць, де у Львові можна гуляти з собаками. Проте спеціальних тренувально-вигульних майданчиків серед них буле лише кілька на все місто. Торік за облаштування вигульного майданчика взялися в парку імені Івана Павла ІІ на Сихові.