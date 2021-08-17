На вихідні у Львові пройде масштабний фестиваль крафтового морозива

На вихідні 22-24 серпня у Львові, в Парку культури, відбудеться Lviv Ice Cream Festival, у якому візьмуть участь близько 20 крафтових виробників солодощів з оригінальною продукцією. Про це ZAXID.NET повідомили організатори події.

Відвідувачі фестивалю, що триватиме три дні, зможуть спробувати морозиво макаронс, смажене морозиво у ролах, морозиво «Спартак», пряники, натуральне крафтове джелато та навіть алкогольне морозиво. Серед виробників, зокрема, будуть Білка, FRIEDICE, Кондитерська студія Софії Юзефів, Львівська майстерня пряників «Юрашки», gelato.in.ua тощо.

«Сьогодні Lviv Ice Cream Festival – це єдиний в Україні фестиваль морозива такого масштабу. Наша мета – познайомити відвідувачів із крафтовими виробниками натурального морозива. Кожен із них має свою незвичайну філософію створення морозива, відзначається унікальністю смаків та нестандартною подачею продукції», – говорить організаторка події Інна Кляп.

Поруч із солодкою зоною буде розміщений невеликий фуд-корт із вуличною їжею – бургерами, піцою та іншими стравами.

Розважальна програма

Також на території фестивалю працюватиме стильний дизайн-маркет, де локальні бренди знайомитимуть відвідувачів зі своєю продукцією: дизайнерським одягом, аксесуарами, декором, посудом, книгами тощо. А родзинкою події стане яскраве циркове шоу.

«Тематика шапіто не випадкова, адже яскраві циркові виступи, як і смачне морозиво, магічним чином повертають у безтурботне дитинство. Хороший настрій відвідувачам забезпечуватимуть не лише кумедні клоуни, але й талановиті жонглери, фокусники і навіть акробати», – кажуть організатори і зазначають, що у розважальній програмі не буде циркових номерів із тваринами.

На території парку буде і дитяча зона з іграми, театральними виставами, фотозонами. Окрім того, відбуватимуться щоденні кінопокази просто неба та DJ-сети у дусі кращих літніх вечірок.

Для домашніх улюбленців

Гості, які прийдуть на «Lviv Ice Cream Festival» зі своїми домашніми улюбленцями, зможуть чіпувати їх у межах фестивалю «Щасливі хвостики». Також для відвідувачів з улюбленцями організують виставку-продаж зоотоварів, аксесуарів для догляду за тваринами і проведуть серію тематичних майстер-класів та конкурсів.

Фестиваль крафтого морозива у львівському Парку культури триватиме упродовж 22-24 серпня із 12:00 до 22:00 щодня. Вхід коштуватиме 50 грн, для дітей та відвідувачів пенсійного віку – безкоштовно. Детальніше про те, які виробники морозива та бренди будуть представлені на фестивалі, можна дізнатись на Facebook-сторінці події.