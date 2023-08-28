Минулі вихідні, 26 – 27 серпня, для Львова були найспекотнішими за останні 77 років. Синоптики львівського регіонально гідрометцентру зафіксували одразу два історичні температурні рекорди. Про це ZAXID.NET повідомила синоптикиня Олена Смалюх.

Олена Смалюх розповіла, що у суботу, 26 серпня, денна температура повітря у Львові піднялась до 31,9°С, попередній рекорд був зафіксований у 1992 році, тоді в місті температура повітря сягнула максимуму в 30°С тепла.

У неділю, 27 серпня, Львів другий день поспіль оновив історичний температурний рекорд. Цього дня максимальна температура у Львові сягнула 32,4°С. До цього найспекотніше 27 серпня було у 2019 році, тоді денний максимум становив 30°С.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року. Олена Смалюх підтвердила, що минулі вихідні, 26 – 27 серпня, були для Львова найспеконтішими за весь період спостережень, тобто за 77 років.

Додамо, що 28 та 29 серпня на Львівщині буде спекотна погода, місцями температура повітря може сягати 35°С, очікуються грози, град та шквальний вітер. Зниження температури повітря прогнозують після 30 серпня.