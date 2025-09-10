Поліцейські оперативно затримали підозрюваного

У Шаргороді на Вінниччині знайшли вбитими двох підлітків. За підозрою у злочині затримали їхнього 23-річного вчителя. Про це повідомив Офіс прокурора.

«Трагедія сталася вранці 10 вересня. Зловмисник, дочекавшись дітей, які йшли до школи, раптово наніс їм колото-різані проникаючі поранення в шию. Діти внаслідок отриманих травм померли під час надання невідкладної медичної допомоги», – розповіли в прокуратурі.

Загиблими є учні 10 та 11 класу місцевого ліцею. Нападник утік, але поліція його розшукала і затримала. Це місцевий мешканець 2002 року народження, їхній колишній вчитель.

Підозрюваному загрожує довічне увʼязнення (фото прокуратури)

На місці працюють усі відповідні служби, криміналісти збирають докази. Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства двох дітей Шаргородського ліцею (п.1 ст. 2 ст. 115 КК України).

Міський голова Шаргорода Володимир Барецький повідомив, що загиблими є учні ліцею №2 Владислав Бевз та Микола Білик. Через цю трагічну подію 10-11 вересня у місті оголосили жалобу.

За інформацією з власних джерел Суспільного, між учнями та вчителем був конфлікт.