Після початку повномасштабної війни Царенка мобілізували до ЗСУ

Депутат Вінницької обласної ради від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя» отримав нову підозру в ухиленні від військової служби. Раніше, у лютому 2024 року, йому також вручили підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві. Про це інформує Державне бюро розслідувань в четвер, 3 квітня.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, утім, за даними джерела Liga.net, ідеться про Олександра Царенка.

Слідчі встановили, що після початку повномасштабної війни депутата мобілізували до ЗСУ. З липня по листопад 2022 року він мав проходити службу в Чернігові, але натомість був удома в Тульчині на Вінниччині. За цей період він безпідставно отримав 209 тис. грн військових виплат.

Як уточнили в ДБР, розслідування за цим фактом вже завершено, справу передали до суду.

Уже в листопаді 2022 року Царенко обійняв посаду стрільця в одному з батальйонів територіальної оборони Вінницької області, але продовжував не з’являтися на службу. З листопада 2022 по травень 2023 року йому незаконно нарахували майже 200 тис. грн виплат.

Наразі депутату повідомили про нову підозру в ухиленні від військової служби шляхом обману, вчиненому в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також шахрайстві, скоєному за аналогічних обставин (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 409 та ч. 2 ст. 190 ККУ).

Йому загрожує позбавлення волі строком до 10 років. Триває розслідування щодо посадовців, які сприяли ухиленню депутата від реального проходження служби.

Що відомо про Олександра Царенка

У 2020 році Олександр Царенко був обраний депутатом Вінницької обласної ради від партії «ОПЗЖ». Після заборони політичної сили та розформування фракції в облраді, Царенко увійшов до депутатської групи «Відновлення України».

Олександр Царенко є чинним членом постійної комісії Вінницької облради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та ветеранів, повідомляло «Суспільне».