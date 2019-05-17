На Вінниччині легковик врізався в маршрутку, є загиблі та потерпілі

На момент ДТП у салоні маршрутки було 19 пасажирів

У Вінницькій області легковик врізався у маршрутку, внаслідок цього постраждало 5 людей. Про це повідомляє прес-служба поліції Вінницької області.

Аварія сталася сьогодні, 17 травня, у Козятинському районі. Автомобіль Peugeot Partner виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з маршрутним автобусом Житомир - Ружин. Після цього легковик відкинуло у кювет, а маршрутка отримала значні пошкодження.

фото Нацполіції

На момент аварії в салоні маршрутки було 19 пасажирів, четверо з них отримали ушкодження, їх госпіталізували. 46-річний водій легковика отримав травми несумісні з життям, він помер на місці.

відео Нацполіції

Наразі не відомо, що стало причиною аварії. За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого».