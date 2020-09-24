На Вінниччині між чинним депутатом Калинівської районної ради, який балотується до Калинівської ОТГ, депутатом Вінницької обласної ради та кандидатом в депутати обласної ради виник конфлікт, внаслідок якого один з його учасників був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою. Про це повідомили у прес-службі МВС у четвер, 24 вересня.

Як розповіли у відомстві, раніше в Калиновський райвідділ поліції звернувся 52-річний депутат райради. Він заявив, що 23 вересня ввечері до нього приїхали депутат облради і кандидат у депутати облради. Між ними почався конфлікт через виборну кампанію. Під час нього кандидат в депутати облради вдарив у голову депутата райради.

Потерпілий у відповідь пошкодив кривдникові автомобіль Toyota Land Cruiser. Зупинив конфлікт один з працівників депутата райради, який вистрілив у повітря зі зброї з гумовими кулями.

Тепер потерпілого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, нападника затримали, а машину відправили на арештмайданчик. Відкрито кримінальне провадження за статтею «Хуліганство».