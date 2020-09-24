Екс-боксер В’ячеслав Узелков балотується на посаду мера Вінниці від ОПЗЖ
В’ячеслав Узелков у 2014-2015 роках був членом журі шоу «Україна має талант»
Колишній боксер В’ячеслав Узелков балотуватиметься на пост міського голови Вінниці від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя». Про це він повідомив у Instagram.
«Мені дуже приємно бути в складі такої сильної команди, яка зробить наше місто найкращим. Мене найбільше турбують соціально незахищені мешканці міста та благоустрій Вінниці», – написав Узелков.
Він також додав, що «зайде в кожен кабінет, аби навести там порядок».
Представник української делегації у ТКГ, журналіст Денис Казанський зазначив, що кандидатів у міську раду та кандидата на пост міського голови у Вінниці представив Юрій Бойко спільно із колишнім членом Партії регіонів, кримінальним авторитетом Володимиром Продивусом. Він також нагадав про участь Продивуса у бандитських розбірках на території незаконного видобутку бурштину на Рівненщині у травні 2014 року.
Що відомо про В’ячеслава Узелкова
Професійний український боксер-професіонал, виступав у напівважкій вазі. Боксом почав займатися з 1987 року. Дебют Узелкова на професійному рингу відбувся 24 жовтня 2004 року. Згодом Узелков здобув сім перемог над суперниками різного рівня.
У 2013 році в Києві В'ячеслав здобув перемогу нокаутом в бою проти американця Джейдона Кодрінгтона й завоював титул Інтернаціонального чемпіона за версією IBO (Міжнародна боксерська організація) в напівважкій вазі. Кар’єру боксер завершив у 2014 році.
Узелков також відомий тим, що в 2014-2015 роках був членом журі шоу «Україна має талант» на телеканалі СТБ.