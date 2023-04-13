Один з добровольців загинув у квітні, інший – торік, але інформацію про його смерть підтвердили лише зараз

Державний департамент США дізнався про смерть ще двох американців під час участі у війні Росії проти України. Вони йшли захищати Україну як добровольці, пише ABC News.

Ідеться про двох громадян США, які загинули на війні: Едварда Вілтона та Грейді Курпасі. Разом із ними наразі загалом відомо про щонайменше вісьмох американців, які загинули на війні в Україні.

Відомо, що 22-річний Вілтон загинув 7 квітня під час бойових дій у Бахмуті, повідомив ABC News його зведений брат Паркер Каммінгс. Він був із Маріанни, штат Флорида.

Вілтон служив в армії США. Каммінгс каже, що зведений брат повідомив його про свої плани воювати в Україні, коли вже був у літаку на шляху до Польщі 10 квітня 2022 року.

Що стосується Курпасі, востаннє його бачили у квітні 2022 року, а в червні зʼявилися повідомлення про зникнення безвісти. Восени минулого року його родина заявила, що вважає, що Курпасі перебував у критичному стані в підконтрольній росії лікарні в Донецьку. Було невідомо, коли точно було підтверджено його смерть і чи його взагалі госпіталізували.

Сторінка GoFund Me, організована від імені дружини Курпасі, містить небагато подробиць про його перебування в Україні. Зокрема там стверджується, що він «був убитий у бою».

«Ми можемо підтвердити смерть громадянина США в Україні. Ми підтримуємо зв’язок із сім’єю та надаємо всю можливу консульську допомогу», – сказав речник Держдепартаменту у заяві, відповідаючи на запитання про Курпасі.

Щодо Вілтона, представник Держдепартаменту підтвердив, що громадянин США загинув поблизу Бахмута, і сказав, що вони на зв’язку з родиною та надають усі необхідні консульські послуги.

Нагадаємо, що в Україні на війні також вже загинули восьмеро французьких добровольців, смерті яких підтверджено офіційно.