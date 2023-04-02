Міністерство закордонних справ Франції в суботу ввечері підтвердило інформацію про загибель французького добровольця, який воював на боці України в лавах Інтернаціонального легіону. Таким чином, він став восьмим французьким добровольцем, про загибель якого відомо офіційно.

«Ми дізналися сумну новину про його смерть. Висловлюємо наші співчуття родині, з якою відповідні служби міністерства перебувають на зв'язку», – сказали в МЗС у коментарі агенції AFP, пише в неділю, 2 квітня, «Українська правда».

У міністерстві наголосили, що «вся територія України є зоною бойових дій» і нагадало про рекомендацію для громадян Франції не їхати в Україну незалежно від причини.

Як пише Le Monde, французький доброволець, якого журналісти називають «Т.», загинув в Україні минулого тижня. Він став восьмим громадянином Франції, який загинув під час бойових дій в Україні, після 30-річного Кевіна Давіда – добровольця, якого російські війська вбили в районі Бахмута.

Інтернаціональний легіон було створено в лютому 2022 року, в ньому воюють люди зі щонайменше 55 країн.