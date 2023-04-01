Данііл Ляшук – уродженець Білорусі, військовий, громадський активіст

У боях на Бахмутському напрямку загинув 27-річний білоруський доброволець, колишній боєць скандальної роти «Торнадо» Данііл Ляшук з позивним«Моджахед». Про це йдеться в повідомленні Telegram-каналу бойової групи «Вендетта», яку очолював Ляшук.

«На жаль ми вимушені сповістити , про загибель нашого друга, нашого брата, нашої рідної людини. Ти був народжений героєм, ти загинув як герой. Ми усі будемо пам’ятати тебе вічно. Просимо владу надати звання героя України та надати громадянство посмертно, герою який воював за Україну», – йдеться в повідомленні.

Данііл Ляшук – уродженець Білорусі, військовий, громадський активіст. Засновник та командир бойової групи «Вендетта». Після анексії Криму у 2014 році вирішив воювати на боці України та став до лав добровольчого батальйону, що діяв на сході України в зоні ООС (АТО).

19 січня 2015 під час бойових дій у районі Станиці Луганської отримав тяжке поранення. У тому ж 2015 році Данііл Ляшук був затриманий у кримінально-політичній справі проти роти «Торнадо». Ляшуку були висунуті звинувачення у низці важких злочинів. У червні 2021 року Данііл Ляшук був звільнений за рішенням суду.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України 24 лютого 2022 року Данііл Ляшук знову пішов на фронт. Захищав Київ та передмістя Києва як доброволець. Навесні 2022 року брав участь у боях за Харків. У липні 2022 року офіційно вступив до лав ЗСУ. Був направлений на захист Миколаївщини. Проводив диверсійні роботи на території окупованої Херсонській області.

18 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання був вдруге тяжко поранений. Отримав оскокове ураження живота, легень та печінки. Не зважаючи на цей факт, разом зі своєю групою взяв у полон двох російських солдат.