Роман Максимʼюк долучився до війська у 2022 році

На війні проти Росії загинув колишній гравець луцького ФК «Волинь», київського «Динамо» та «Дніпра» Роман Максимʼюк. Про це повідомила 16 жовтня його дружина Віра Максимʼюк у фейсбуці.

Уродженець Прикарпаття Роман Максимʼюк долучився до Сил оборони восени 2022 року, потрапивши у мобільну вогневу групу, брав участь у бойових діях на Харківщині. Був навідником у 25-й Січеславській повітряно-штурмовій бригаді.

30 січня 2025 року Роман Максимʼюк зник безвісти під час виконання бойового завдання на Покровському напрямку. 15 жовтня родині ексфутболіста надійшли результати ДНК-експертизи, які підтвердили його загибель.

Роман Максимʼюк розпочав футбольну карʼєру у 1991 році за франківське «Прикарпаття». Згодом грав у складі чортківського «Кристалу», київських ЦСКА та «ЦСКА-Борисфен». У 1998-1999 роках був у складі російського «Зеніту», після якого перейшов до «Динамо». У 1998-2002 році у позиції півзахисника грав у збірній Україні.

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З 2001 по 2004 рік виступав за ФК «Дніпро», а в 2005 році долучився до «Волині», де провів три роки та забив чотири голи. У 2008-2009 роках грав у казахстанських «Атирау» та «Казахмис», а в 2010 повернувся до «Волині».

Роман Максимʼюк тривалий час виступав за ФК «Волинь»

У 2017 році Роман Максимʼюк очолив футбольний клуб «Тернопіль», але майже одразу його покинув.

Від початку повномасштабного вторгнення він брав участь у благодійних ветеранських футбольних турнірах, на яких збирали донати на авто для військових. У червні 2025 року, вже після того, як Романа Максимʼюка оголосили зниклим безвісти, збірна України вийшла на товариський матч зі збірною Канади з футболкою та кітелем ексфутболіста.

Збірна України з футболкою та кітелем Романа Максимʼюка у червні 2025 року

У червні 2026 року ексфутболісту мало б виповнитися 52 роки.