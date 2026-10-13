Ярина Ніштук загинула під час виконання бойового завдання

8 жовтня на Краматорському напрямку внаслідок удару ворожого БпЛА загинула військова зі Львова Ярина Ніштук. Про це в понеділок, 12 жовтня, повідомила на своїй фейсбук-сторінці її подруга та однокласниця Вікторія Панчук.

Ярина Ніштук закінчила львівський ліцей «Оріяна» в 2019 році. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну хотіла піти на службу в ЗСУ, проте вийшло не одразу.

«Спочатку тебе навіть не хотіли брати. Бо ти була метр п’ятдесят з кепкою і важила 40 кілограмів. І тоді ти просто почала ходити в зал. Двічі на день. Кардіо. Силові. Ти вперто робила себе сильнішою. Потім були курси. ТакМед. 3-тя штурмова. Дрони. Ти їх складала, літала на них. НРК. І той самий танк, від якого ти була просто в захваті. А потім одного дня: “Вікусь, я їду на тиждень на Схід. Кажуть, там класна команда. Їду волонтером, бо поки ще не можу офіційно. Але я таааааак хочу”. Ти поїхала. На тиждень. І залишилася на два роки. Ти знайшла своє місце. І віддавалася йому повністю. Пів року тому я була в тебе в гостях. Там. На Сході. І бачила, як тебе слухають. Як тебе поважають. Як до тебе приходять за рішеннями. Як той самий метр п’ятдесят, якого колись не хотіли брати, став командиром, якому довіряють люди», – написала Вікторія Панчук.

Ярина Ніштук служила командиркою взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 1-го батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А5175.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Вікторія Панчук також поширила збір для підтримки родини Ярини Ніштук та допомоги з витратами на поховання. Підтримати його можназа посиланням.

Інформацію про прощання і чин похорону Ярини Ніштук повідомлять додатково.