На фото загиблий на фронті футбольний тренер Дмитро Фіалка

У бою з російськими окупантами загинув відомий дитячий футбольний тренер зі Львова Дмитро Фіалка. Про загибель 39-річного спортсмена стало відомо ввечері неділі, 4 вересня.

«Дмитро Фіалка був одним із перших, хто пішов захищати нашу державу зі зброєю в руках після нападу російських окупантів. Коли постав вибір щодо захисту своєї країни, футбольний наставник без вагань вирушив на передову», – повідомила прес-служба львівського ФК «Динамо».

Дмитро Фіалка був дитячим футбольним тренером. Останнім місцем роботи Дмитра Фіалки була ДЮШ «Львів». Перед тим він був старшим тренером у ДЮФА «Динамо» (Львів).

Дмитрові Фіалці було 39 років. Де саме загинув захисник, не розголошується. А про час та місце зустрічі тіла та похорон повідомлять додатково.