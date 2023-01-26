Віталієві Свінціцькому було 46 років

Вранці четверга, 26 січня, стало відомо про смерть колишнього депутата Львівської міської ради Віталія Свінціцького. Він загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Віталієві Свінціцькому було 46 років.

Про смерть військового повідомили у Facebook його побратими, а також на сайті ЛМР. «Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув Віталій Свінціцький – депутат міської ради минулого скликання, учасник антитерористичної операції з 2014 року. З перших днів повномасштабного вторгнення ворога він знову боронив Україну», – йдеться у повідомленні від міськради.

Де саме та за яких обставин загинув Віталій Свінціцький ще не відомо. Він був військовослужбовцем 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Віталій Свінціцький – громадський діяч та голова ГО «Громадянське суспільство та влада». Був депутатом Львівської міськради від «Народного контролю» з 2015 до 2020 року. Раніше впродовж кількох років був членом партії «Свобода» (з 2006-2009).