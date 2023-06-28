Дівчина навчається у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою

На Волині 16-річна дівчина врятувала 5-річного хлопчика, який тонув у ставку. Вона витягнула дитину з води і надала йому першу медичну допомогу.

Як повідомили в прес-службі ДСНС Волині, інцидент стався в селі Привітне Локачинської громади. Того дня 16-річна Анастасія Голубова разом з подругою гуляли біля місцевого ставка, коли почули крик про допомогу. Біля водойми вони побачили дівчину, а у воді – її 5-річного брата, який тонув.

«Спершу дівчата намагалися дотягнутися до дитини палицею, коли це не допомогло, Настя кинулася у воду, витягла дитину й на березі почала надавати долікарську допомогу. Далі на руках понесла Дмитрика додому. Викликали "швидку", а до прибуття разом із сільським фельдшером розтирали й відігрівали дитину», – йдеться у повідомленні.

Хлопчик дуже замерз, але медики після огляду вирішили, що його стан задовільний і госпіталізації він не потребує. Відтак дитину відпустили додому.

Про Анастасію Голубову відомо, що вона є вихованкою Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Також відомо, що, рятуючи дитину, дівчина втопила свій мобільний. Як розповіла у Facebook лучанка Анна Бліннікова, благодійники, які вирішили залишитися невідомими, купили для дівчини новий телефон.