Хлопчик стояв біля навстіж відчиненого вікна на другому поверсі

У Рівному патрульні склали протокол за батьків дворічного хлопчика, який стояв біля відчиненого вікна без нагляду дорослих. Патрульних на місце викликали очевидці, які боялись за життя дитини.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, днями до поліції зателефонував чоловік і повідомив, що на вулиці Соборній у Рівному в будинку на другому поверсі біля вікна стоїть дитина віком близько двох років. Зі слів заявника, хлопчик міг у будь-який момент випасти з висоти.

«Патрульні Назар Шевчук, Олександр Бедик та Вікторія Грушина одразу ж вирушили за вказаною адресою. Назар лишився стояти під будинком та говорив із дитиною і слідкував за тим, щоб малюк не зробив крок вперед. Вікторія з Олександром піднялися до квартири й постукали у двері. Ніхто не відчиняв. Лише за декілька хвилин двері відчинив батько, дитина, на щастя, вже була поряд», – йдеться у повідомленні.

Патрульні опублікували відеозапис з бодікамер патрульних. На одному з записів є фрагмент розмови з матір'ю, коли вона каже, що хлопчик часто залазить на вікно. «Та у нього така звичка, він завжди стає біля вікна, залазить», – пояснює жінка. Батько додав, що вони заснули, а квартира була на провітрюванні.

Однак після цього ситуація повторилась: у вівторок, 20 червня, патрульні знову отримали виклик про те, що хлопчик стоїть біля відчиненого вікна. Цього разу на батьків дитини склали адмінпротокол за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей). Санкція статті передбачає мінімум 850 грн штрафу.