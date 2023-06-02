Суд оштрафував мешканку Рівненщини, син якої нецензурно висловлювався щодо вчителя. Жінку визнали винною у невиконанні обов'язків щодо виховання дітей та призначили 1,7 тис. грн штрафу.

Як йдеться у постанові Гощанського райсуду, інцидент стався зранку 27 березня цього року у Липківській гімназії. Син жінки ображав та нецензурно висловлювався щодо вчителя української мови та літератури.

На матір хлопця склали адмінпротокол за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання обов'язків щодо виховання дітей, вчинене повторно). На судове засідання жінка не прийшла, тож справу розглядали за її відсутності.

Суддя Дмитро Пацко визнав жінку винною та призначив їй 1,7 тис. грн штрафу. Окрім того, вона повинна сплатити 536 грн судового збору.

Додамо, що жінку не вперше штрафують за аналогічною статтею. У грудні на неї склали протокол за те, що син вчинив бійку з однокласником. Тоді, щоправда, суддя обмежилась усним попередженням.