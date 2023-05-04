Райсуд на Хмельниччині оштрафував жінку, син якої на уроці показував у бік вчителя непристойні жести. Протокол склали на його матір, оскільки школяреві ще не виповнилось 14 років і він не може нести адміністративну відповідальність. Вона свою провину визнала.

Як йдеться у постанові Старокостянтинівського райсуду, інцидент стався 23 березня у одній зі шкіл міста. Під час виконання контрольної роботи на уроці хімії семикласник показував непристойні жести у бік вчителя. Зазначається, що подібне він вчиняв неодноразово. Декілька вчителів у письмових поясненнях підтвердили, що учень часто порушує дисципліну і не реагує на зауваження.

Адмінпротокол за ч.2 ст. 184 КУпАП (невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей) склали на матір хлопця. Вона свою провину визнала та розкаялась. Відомо, що в вересні її вже штрафували за цією ж статтею, щоправда, тоді справа стосувалась її доньк.

Суд дійшов до висновку, що винуватість жінки підтверджується. Їй призначили 1,7 тис. грн штрафу – це мінімальна сума стягнень за вказаною статтею. Також жінка повинна сплатити 536 грн судового збору.