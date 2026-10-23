Російські дрони атакували енергетичну інфраструктуру області

У ніч на пʼятницю, 23 жовтня, російські окупанти атакували ударними дронами Волинську область. Безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого зникло електропостачання у понад 100 тис. абонентів, повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

Дрони атакували регіон з вечора 22 жовтня та протягом ночі 23 жовтня. За даними Романа Романюка, область атакували понад 10 реактивних безпілотників.

Під ударами опинилися енергетичні обʼєкти Волині. Внаслідок атак в області частково зникло світло.

«Внаслідок атак на обʼєкти енергетики маємо майже 105 тисяч знеструмлених абонентів. Зокрема постраждали обʼєкти у Луцькому та Ковельському районах», – повідомив Романюк.

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Зокрема, в Луцьку частково обмежили водопостачання. Кількість абонентів без води голова ОВА не уточнив.

Крім того, є ушкодження житлової інфраструктури в Луцькому районі. Внаслідок атаки постраждав чоловік та пошкоджений житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч на 23 жовтня росіяни також атакували енергетичні обʼєкти на Рівненщині. Внаслідок нічних атак знеструмлена частина області, також пошкоджені житлові будинки та бізнес.